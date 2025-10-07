نماینده ولی فقیه در استان و استاندار همدان با صدور پیام مشترکی به مناسبت هفته کودک، آینده کشور را متکی بر توجه و سرمایه‌گذاری در پرورش این نسل دانستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این پیام آمده است: تقویت نشاط اجتماعی، پرورش معنویت، گسترش همدلی و شکوفایی استعداد‌های هنری، علمی، ادبی و اجتماعی کودکان و نوجوانان، وظیفه ملی و بر دوش تمامی نهاد‌های فرهنگی و آموزشی قرار دارد.

در بخش دیگری از این پیام آمده است: کودکان، آینه آینده و سرمایه‌های بی‌بدیل هر جامعه‌اند، آنان با شور و نشاط خویش، مسیر پیشرفت و بالندگی فردای ایران اسلامی را رقم می‌زنند و «هفته کودک» یادآور مسئولیت همه ما در پاسداری از حقوق، شادی و رشد معنوی و اجتماعی این نسل است.

این پیام می‌افزاید: شعار امسال هفته کودک، «کودکان حال خوش زندگی»، بر ضرورت ساختن دنیایی سرشار از امید، شادی و آرامش برای فرزندان تاکید دارد، کودکان امروز، معماران اندیشه‌ها، فرهنگ و مدیریت فردای کشور هستند؛ هر لبخند و شعف آنان، بذری است که در خاک امروز کاشته می‌شود و فردای ایران را به گلستانی از ایمان، پیشرفت و بالندگی بدل می‌کند.

در ادامه این پیام آمده است: در همین حال، نباید از یاد برد که بسیاری از کودکان جهان، به‌ویژه کودکان مظلوم فلسطین در غزه، از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی محروم‌اند و در آتش جنگ و ظلم می‌سوزند، یاد آنان وجدان ما را به مسوولیت‌پذیری انسانی و اسلامی فرا می‌خواند و ضرورت همدلی و عدالت جهانی را برجسته می‌سازد.

امام جمعه و استاندار همدان در ادامه این پیام مشترک با تبریک هفته کودک به همه کودکان ایران اسلامی و کودکان مظلوم جهان، ابراز امیدواری کردند با همدلی و تلاش مشترک خانواده‌ها، مربیان، نهاد‌های فرهنگی و تمامی آحاد جامعه، فضایی فراهم شود که در آن لبخند، شادی و امید، حق طبیعی همه کودکان باشد.

هفته ملی کودک در سال ۱۴۰۴ با شعار «کودکان، حال خوش زندگی» از ۱۵ تا ۲۱ مهر ۱۴۰۴ در سراسر کشور برگزار می‌شود.