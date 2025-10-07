شرکتی دانش‌بنیان یکی از شرکت‌های مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به‌صورت تخصصی در صنعت نساجی و تجهیزات پزشکی فعال است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، فعالیت‌های موفق این شرکت در سال‌های گذشته باعث شد تا در هفدهمین جشن سپاس شهرک به دلیل بیشترین فروش و حجم انعقاد قرارداد در گروه شرکت‌های مستقر در مرکز رشد، به‌عنوان شرکت برتر معرفی شود.

این شرکت دانش‌بنیان یکی از شرکت‌های مستقر در این شهرک است که از سال ۱۳۹۹ به‌عنوان یکی از شرکت‌های فناور پیشرو در حوزه تجهیزات پزشکی و نساجی فعالیت می‌کند. این شرکت تاکنون با تمرکز بر توسعه محصولات پلیمری مبتنی بر نانوفناوری، موفق به طراحی و تولید محصولات نوآورانه شده است.

از جمله محصولات شاخص این شرکت می‌توان به اسپری سیلیکون با پایه نانوذرات سرامیکی اشاره کرد که در صنعت نساجی، به‌ویژه در تولید نخ‌های پلی‌استر، کاربرد دارد. این اسپری با کاهش چشمگیر اصطکاک بین صفحات اسپینر، عملکرد ماشین‌آلات ریسندگی را بهبود می‌بخشد و از نظر کیفیت، با نمونه‌های خارجی از جمله برند‌های آلمانی رقابت می‌کند.

در بخش تجهیزات پزشکی نیز، شرکتی دانش بنیان موفق به طراحی و تولید فیلتر‌های نانویی برای ماسک‌های N۹۵ و همچنین ماسک‌های چندلایه حاوی نانو الیاف شده است. یکی از افتخارات این شرکت، ساخت دستگاه الکتروریسی در مقیاس صنعتی برای تولید نانوالیاف است. این دستگاه‌ها که به بازار نیز عرضه شده‌اند، قادر به تولید نانوالیاف با قطر کمتر از ۱۰۰ نانومتر هستند و در مقایسه با نمونه‌های وارداتی از قیمت رقابتی‌تری برخوردارند.

این شرکت دانش بنیان همچنین در زمینه طراحی و تولید اپوکسی‌های سازه‌ای فعالیت دارد و با اخذ مجوز فناوری، توسعه این حوزه را نیز در دستور کار خود قرار داده است. دلیل اصلی دانش‌بنیان شدن این شرکت نیز، به‌کارگیری فناوری نانو در تولید نانوالیاف و سایر محصولات پیشرفته‌اش بوده است.

این شرکت با تکیه بر دانش فنی متخصصان داخلی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، در مسیر بومی‌سازی دانش فنی و کاهش وابستگی به واردات گام برداشته و توانسته سهم قابل توجهی از بازار داخل را به خود اختصاص دهد.

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان تاکنون به‌عنوان حلقه واسط میان دولت، صنعت و دانشگاه در جهت توسعه اقتصادی مبتنی بر دانش و در نهایت تبدیل علم به ثروت در کشور ایفای نقش کرده است.