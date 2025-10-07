به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فیلم سینمایی «آنزو گربه روح» ‏ (۲۰۲۴) ساخته یوکو کانو، ساعت ۱۷ جمعه ۱۸ مهر در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران به نمایش درمی‌آید.

این فیلم در ۹۷ دقیقه با زیرنویس فارسی در خانه هنرمندان ایران روی پرده می‌رود.

در انیمیشن «آنزو گربه روح»، کارین، دختری با اراده قوی، به‌منظور زندگی با پدربزرگ راهب خود به روستایی در ژاپن فرستاده می‌شود. در آنجا، او با آنزو، گربه‌ای غیرقابل پیش‌بینی آشنا می‌شود که مسئول مراقبت از او است. با وجود بی‌اعتمادی اولیه، کارین و آنزو با هم به ماجراجویی‌هایی می‌پردازند و با ارواح و موجودات ماورایی روبه‌رو می‌شوند.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت «آنزو گربه روح» می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.