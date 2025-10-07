پخش زنده
۲ نفر از پاسداران سپاه شهرستان سروآباد توسط گروهکهای معاند و ضد انقلاب به شهادت رسیدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، روابطعمومی سپاه بیتالمقدس کردستان با تسلیت شهادت ۲ نفر از همکاران سپاه سروآباد توسط گروههای معاند و ضد انقلاب اعلام کرد؛ خبر شهادت و زخمی شدن چند تن از نیروهای جان بر کف سپاه سروآباد به دست تروریستهای کوردل و وابسته به ایادی استکبار جهانی رقم خورد، موجب تأسف و تألم فراوان شد.
بیتردید امنیت مثال زدنی ایران اسلامی در پرتو غیرت و شجاعت مردان بیادعایی است که در گوشه گوشه کشورمان جان عزیز خود را نثار پاسداری از میهن اسلامی نمودهاند و شهادت و زخمی شدن چند تن از غیورمردان سپاه سروآباد شاهدی بر این مدعا است.
ضمن محکومیت این اقدام تروریستی، شهادت و زخمی شدن جمعی از نیروهای وظیفهشناس را به پیشگاه حضرت ولی عصر (عج)، مقام معظم رهبری (مدّ ظله العالی)، خانواده بزرگ سپاه و خانواده معزز آنان و مردم شریف ایران اسلامی و مردم ولایت مدار کردستان تبریک و تسلیت عرض نموده و برای آن عزیزان از خداوند متعال طلب رحمت و رضوان الهی و برای بازماندگان معزز، صبر مسألت مینماییم.