به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ – بحرین، ۲۹ مهر تا ۷ آبان در منامه در حالی برگزار می‌شود که با اعلام مسئولین برگزاری این رقابت‌ها هشت نماینده از ایران حضور دارند.

محمدجواد احتشام، زری فتحی، گلاره ناظمی و زهرا رحیمی به عنوان داور، علیرضا سهرابی و وحید عرض پیما به عنوان ناظر داوری، جهانگیر بیگلری به عنوان عضو کمیته انضباطی و اخلاق کنفدراسیون فوتبال آسیا و حامد مومنی به عنوان مسئول هماهنگی انتخاب شده‌اند.