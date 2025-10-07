پخش زنده
هشت نماینده از ایران در سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان ۲۰۲۵ - بحرین حضور دارند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان ۲۰۲۵ – بحرین، ۲۹ مهر تا ۷ آبان در منامه در حالی برگزار میشود که با اعلام مسئولین برگزاری این رقابتها هشت نماینده از ایران حضور دارند.
محمدجواد احتشام، زری فتحی، گلاره ناظمی و زهرا رحیمی به عنوان داور، علیرضا سهرابی و وحید عرض پیما به عنوان ناظر داوری، جهانگیر بیگلری به عنوان عضو کمیته انضباطی و اخلاق کنفدراسیون فوتبال آسیا و حامد مومنی به عنوان مسئول هماهنگی انتخاب شدهاند.