مدیرعامل آبفا اهواز از اجرای عملیات لایروبی و شستشوی خطوط و شبکه فاضلاب این کلانشهر به طول بیش از ۲۲۶ کیلومتر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین عبیداوی بیان کرد: گرفتگی و پس‌زدگی فاضلاب از جمله مهم‌ترین مشکلات شهری اهواز، همواره به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی شهروندان مطرح بوده است.

وی افزود: عملیات شست‌ و شو و لایروبی شبکه فاضلاب در نقاط مختلف شهر به‌ صورت مستمر در حال انجام است و اکیپ‌های عملیاتی شرکت به‌صورت شبانه‌روزی در حال فعالیت هستند.

مدیرعامل شرکت آبفا اهواز با اشاره به سایر اقدامات انجام‌شده گفت: تا پایان شهریورماه، ۱۱ هزار و ۲۸۳ حلقه منهول فاضلاب نیز توسط اکیپ‌های اجرایی شرکت شست‌وشو و پاک‌سازی شد.

عبیداوی سرقت درب و رینگ منهول‌ها، عدم نصب چربی‌گیر توسط رستوران‌ها و فست‌فودها، تخلیه ضایعات و نخاله‌های ساختمانی، ورود پساب‌های صنعتی و آلاینده‌های بیمارستانی را از مهم‌ترین عوامل بروز گرفتگی در شبکه فاضلاب عنوان کرد و افزود: این موارد طی عملیات شست‌ و شو و لایروبی به‌وضوح مشاهده شده‌اند.

وی تصریح کرد: هرچند عملیات شست‌ و شو و لایروبی موجب تسهیل جریان فاضلاب و روان‌آب‌ها می‌شود، اما کاهش و یا جلوگیری از آبگرفتگی و پس زدگی فاضلاب به مشارکت عمومی نیز نیاز دارد.

بر اساس این گزارش شهرستان اهواز با جمعیتی حدود ۲ میلیون نفر یکی از کلانشهرهای کشور به شمار می رود.