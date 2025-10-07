به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ حسین "مافی کفت:با مراجعه و شکایت چند تن از شهروندان در مهر ماه امسال، در خصوص سرقت لوازم و محتویات خودرو در محدوده "شهرری"، و وصول پرونده به پلیس آگاهی پیگیری موضوع سریعاً به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود:گارآگاهان در ۱۳ مهرماه، مخفیگاه متهمان در محدوده شهرری شناسایی کردند و پس از انجام هماهنگی‌های لازم با مراجع قضائی تیم‌های عملیات پلیس آگاهی به محل اعزام شدند.

سرهنگ مافی ادامه داد: با انجام چند عملیات همزمان و ضربتی هر ۲ سارق دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه آنان مقادیر زیادی اموال مسروقه اعم از؛ ضبط زاپاس خودرو جک خودرو باطری خودرو کامپیوتر خودرو و ... کشف که به همراه متهمان به کلانتری منتقل شد و این در حالی است که تاکنون ۱۵ شاکی برای شکایت به آگاهی مراجعه کرده‌اند.

فرمانده انتظامی شهرستان ری گفت:در تحقیقات انجام شده متهمان سابقه دار به جرم خود اعتراف و به ۳۰۰ فقره سرقت لوازم و محتویات خودرو نیز اقرار کردند که پس از تکمیل پرونده راهی دادسرا شدند.