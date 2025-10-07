ثبت نام ۳۱۵ هزار نفر در سامانه سجام در ۶ ماه نخست ۱۴۰۴
شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرد: بیش از ۳۱۵ هزار نفر در شش ماه ابتدایی سال جاری در سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) ثبت نام کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی سپردهگذاری مرکزی اعلام کرد: بر اساس آخرین آمار منتشر شده، در شش ماه نخست سال جاری، ۳۱۵ هزار و ۷۶۱ سهامدار جدید در سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) ثبتنام و ۲۸۱ هزار و ۵۰۴ سرمایه گذار نیز احراز هویت کردهاند.
بر این اساس از آغاز ثبت نام و احراز هویت سهامداران تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۴ تعداد ۴۷ میلیون و ۴۹۸ هزار و ۸۵۶ ثبت نام و تعداد ۴۰ میلیون و ۱۰۸ هزار و ۹۵۱ احراز هویت در سامانه سجام توسط سپرده گذاری مرکزی صورت گرفته است.
سهم ۲۷ درصدی تهران از کل ثبتنامهای جدید، نشاندهنده آن است که علاوه بر تراکم جمعیت و دسترسی بهتر به زیرساختها، تمرکز نهادهای مالی، شرکتهای بزرگ و تصمیمگیریهای اقتصادی در پایتخت، موجب شده تا بخش قابل توجهی از سرمایهگذاران جدید (چه ساکنین و چه فعالان مرتبط با تهران)، از این استان وارد سامانه شوند.
برای اطلاع از جزئیات ثبت نام استانی باید گفت: تعداد نفرات ثبت نام شده در سامانه «سجام» در شش ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴ به تفکیک هر استان حاکی از آن است که ۱۰ استان «تهران با ۸۶ هزار و ۳۶، اصفهان با ۲۱ هزار و ۸۳۳، خراسان رضوی با ۲۱ هزار و ۱۰۶، خوزستان با ۱۷ هزار و ۲۲۶، آذربایجان شرقی با ۱۳ هزار و ۹۶۴، فارس با ۱۳ هزار و ۴۹۲، البرز با ۱۲ هزار و ۶۷۳، مازندران با ۱۱ هزار و ۶۰۴، گیلان با ۸ هزار و ۴۲۸ و آذربایجان غربی با ۸ هزار و ۱۴۵ مورد» در صدر بیشترین ثبت نام شدهها در کل ایران قرار دارند.