مرکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات وزارت آموزش و پرورش، از آغاز ثبتنام الکترونیکی انجمن اولیا و مربیان برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ ثبتنام انجمن اولیا و مربیان برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ با هدف تسهیل و شفافسازی فرایند ثبتنام و برگزاری انتخابات، از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش فعال شده است.
براساس اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش، والدین میتوانند پس از تعیین زمان برگزاری انتخابات الکترونیکی از طرف مدیر مدرسه، با مراجعه به سامانه my.medu.ir و انتخاب بخش مربوط به انجمن اولیا و مربیان، نسبت به ثبتنام به عنوان داوطلب عضویت و شرکت در انتخابات اقدام کنند.