به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد ۱۴۰۴ دانشگاه شریف برای خوابگاه‌ها به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه سیما به نشانی dorm.sharif.ir انجام می شود.

دانشجویان متقاضی خوابگاه پس از دریافت شماره دانشجویی(از سامانه آموزش دانشگاه)، با ورود به سامانه سیما درخواست خود را تکمیل و ثبت کنند.

در ادامه این فرم توسط کارشناسان اداره امور خوابگاه‌ها بررسی و در صورت تأیید طبق قوانین اسکان (مندرج در دفترچه انتخاب رشته) با توجه به محدودیت ظرفیت، به دانشجویان ساکن در استان تهران و توابع آن، استان البرز و همچنین دانشجویان پذیرفته شده با کد رشته فاقد خوابگاه و پردیس (بومی و غیر بومی)، خوابگاه تعلق نمی گیرد.

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف لازم است قبل از ثبت نام خوابگاه در صورت استفاده از امکانات رفاهی در مقاطع قبلی (وام و خوابگاه) نسبت به تعیین تکلیف یا تسویه حساب مقطع قبل خود و ایجاد مقطع جدید در سامانه صندوق رفاه دانشجویان وزارت عتف (refah.swf.ir) اقدام کنند.

در صورت تسویه نکردن حساب مقطع قبل ، ارائه خوابگاه مقدور نیست.

پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد ۱۴۰۴ دانشگاه صنعتی شریف تا فردا ۱۶ مهر فرصت دارند برای ثبت نام خود برای اسکان در خوابگاه ها اقدام کنند.