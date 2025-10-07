به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان چگنی گفت: در پی گشت و کنترل نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست این اداره در حاشیه منطقه حفاظت شده سفیدکوه خرم آباد به یک نفر متخلف زیست محیطی برخورد نموده که بلافاصله جهت دستگیری وارد عمل شده و پس از تعقیب و گریز، این متخلف با استفاده از شرایط منطقه از محل متواری گردید.

امیررضا محمدی نژاد افزود: نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست این اداره موفق شدند پس از رصد اطلاعاتی و با همکاری پرسنل نیروی انتظامی این شهرستان محل اختفای این متخلف را شناسایی کنند که پس از کسب مجوز‌های قانونی از مراجع قضایی اقدام به بازرسی از منزل این متخلف نمودند.

محمدی نژاد اظهار داشت: پس از انجام بازرسی، یک قبضه اسلحه جنگی کلاشینکف غیر مجاز به همراه یک تیغه خشاب و تعداد ۱۲ عدد فشنگ کشف و ضبط گردید که پس از تنظیم صورتجلسه اولیه، پرونده این متخلف جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع گردید.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان چگنی از دوستداران محیط زیست درخواست نمود در صورت مشاهده هر گونه تخلفات زیست محیطی با سامانه شبانه روزی ۱۵۴۰ تماس حاصل نمایند.