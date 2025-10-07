امروز: -
نسخه اصلی
عکس » خبری
دریافت تصاویر

نشست خبری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

نشست خبری سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی صبح امروز سه شنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴ با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
عکاس :امیرحسین شاهقلی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ - ۱۱:۵۰
خبرهای مرتبط

افتتاح نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی

گردهمایی «زنان پیشگام در گردشگری پایدار»

برچسب ها: وزیر میراث ، نشست خبری
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 