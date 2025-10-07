به گذزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر آبفای ورزنه گفت: عملیات اجرایی طرح آبرسانی به نهضت مسکن ملی ورزنه از ابتدای امسال، با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال آغاز شده است.

سلمان نصیری افزود: تاکنون اجرای شبکه داخلی این طرح به طول ۱۰۵۰۰ متر و با استفاده از لوله‌های پلی‌اتیلن به قطر‌های ۹۰، ۱۱۰، ۱۶۰ و ۲۰۰ میلی‌متر تکمیل و به پایان رسیده است.

وی گفت: اجرای خط انتقال آب به نهضت مسکن ملی ورزنه نیز به طول ۲ کیلومتر با استفاده از لوله پلی‌اتیلن به قطر ۲۵۰ میلی‌متر در دستور کار آبفای منطقه قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود تا یک‌ماه آینده لوله‌گذاری این طرح به پایان برسد.

سلمان نصیری ادامه داد: اجرای تاسیسات آب و فاضلاب ۱۱۰ هزار واحد مسکونی نهضت ملی در استان در دستور کار شرکت آب و فاضلاب استان قرار دارد و هم‌اکنون شبکه آب ۲۳ مجموعه نهضت ملی مسکن شامل ۹۹۱۰ واحد و شبکه جمع‌آوری فاضلاب ۱۰ مجموعه شامل ۳۲۵۶ واحد در حال لوله‌گذاری و اجرای تاسیسات است و آبرسانی و اجرای شبکه جمع‌آوری فاضلاب دیگر واحد‌های در حال ساخت نیز به مرور آغاز می‌شود.