مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از پیگیری سند ملی حقوق کودک تا اجرای ویژه برنامه‌های مختلف به یاد شهدای کودک و نوجوان جنگ ۱۲ روزه و غزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با حضور در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر با اشاره به آغاز برنامه‌های هفته کودک، گفت: هفته ملی کودک امسال مردمی برگزار می‌شود و صرفا به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اختصاص ندارد و همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها در برگزاری هرچه بهتر برنامه‌های این هفته مشارکت دارند.

وی افزود: نمی‌شود از هفته کودک یاد کنیم و از شهدای کودک یاد نکنیم و نام و یاد این شهدا بویژه ۴۰ شهید کودک و نوجوان در جنگ ۱۲ و شهدای غزه که سند مظلومیت کودکان در دنیا و سند اقتدار ایران است را از یاد ببریم.

علامتی با اشاره به حضور نماینده وزارت دادگستری، آموزش و پرورش و شورای انقلاب فرهنگی گفت: امسال هفته ملی کودک دو تفاوت مهم با سال‌های گذشته دارد، نخست آن که ما یک گزاره بالادستی برای همه نهاد‌ها تعیین کردیم، و گفتمان سازی برای یک موضوع مشترک برای همه نهاد‌ها و سازمان‌ها وظیفه شده است که این گزاره پیگیری «سند ملی حقوق کودک و نوجوان» است.

وی درباره هفته ملی کودک افزود: امسال سطح نهاد‌های درگیر و فعال در هفته ملی کودک دو برابر شده، زیرا به سمت مردمی شدن موضوع رفته‌ایم و مجمع فعالان کودک نیز در این هفته پر کار هستند و درصد قابل توجهی از بخش خصوصی فعال در حوزه کودک و نوجوان در هفته کودک برنامه‌های ویژه‌ای دارند و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، در شبکه‌های مختلف، پای کار ایستاده‌اند.

علامتی گفت: سند ملی حقوق کودک، امروز سند بالادستی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق همه دستگاه‌های دولتی برای حمایت از کودک و نوجوان است که باید آن را پیگیری کنیم. این قراری است که با همه نهاد‌ها و سازمان‌ها برای هفته ملی کودک در سال ۱۴۰۴ گذاشته‌ایم.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با اشاره اینکه برنامه‌های مختلفی در سراسر کشور برای هفته ملی کودک پیش‌بینی شده است، افزود: همه این برنامه‌ها از اجرای نمایش و مسابقات گرفته تا جشنواره‌ها و نشست‌های فرهنگی و هنری با محوریت کودکان و نوجوانان است.

وی گفت: یکی از برنامه‌های شاخص کانون، جشن ملی نوخوان‌ها است که با همکاری معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش برگزار می‌شود و ویژه دانش‌آموزان پایه اول و دوم دبستان است و عضویت رایگان آنان در کتابخانه‌های کانون در سراسر کشور را در پی دارد. علاوه بر این، بازدیدها، نشست‌های ادبی و هنری و برنامه‌های خلاقانه دیگری نیز در نظر گرفته شده است.

ویژه برنامه‌های هفته ملی کودک امسال با شعار «کودکان، حال خوش زندگی» است؛ از ۱۵ تا ۲۱ مهر در سراسر برگزار می‌شود.