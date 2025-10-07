پخش زنده
امروز: -
قانون برنامه پنجساله هفتم وزارت جهاد کشاورزی را موظف به خرید تضمینی کودهای آلی از بازیافت پسماندها کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما قانون برنامه پنجساله هفتم وزارت جهاد کشاورزی را موظف به خرید تضمینی کودهای آلی از بازیافت پسماندها کرده است.به گفته معاون عمرانی وزارت کشور طرح تولید سالانه ۱.۵ میلیون تن کود کمپوست به دولت ارائه شده و اجرای این طرح میتواند از خروج ۵۰۰ میلیون دلار ارز جلوگیری کند.در عین حال تفکیک زباله از مبداء، پیشنیاز تولید کمپوست با کیفیت است.
در چارچوب قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده است کودهای آلی تولیدشده از بازیافت پسماندها، بهویژه کمپوست را بهصورت تضمینی خریداری کند. این تکلیف قانونی، گامی مهم در مسیر توسعه تولید کمپوست و استفاده از آن در کشاورزی کشور به شمار میرود.
تولید کمپوست از پسماندهایتر خانگی، زبالههای سبز و ضایعات کشاورزی، علاوه بر کاهش حجم پسماندها و هزینههای دفن، موجب تقویت خاک، افزایش بهرهوری محصولات و کاهش وابستگی به کودهای شیمیایی میشود. با خرید تضمینی این نوع کود، انگیزه سرمایهگذاری در واحدهای تولید کمپوست افزایش خواهد یافت.
کارشناسان حوزه محیط زیست و کشاورزی، اجرای این قانون را یکی از راهکارهای کلیدی در مدیریت اصولی پسماند و تحقق کشاورزی پایدار ارزیابی میکنند. این سیاست همچنین میتواند به ایجاد اشتغال در حوزه بازیافت و تولید کودهای آلی کمک کند.
بر اساس مفاد قانون، وزارت جهاد کشاورزی باید با همکاری سازمانهای ذیربط، زنجیره تولید، توزیع و مصرف کود کمپوست را ساماندهی و از تولیدکنندگان این بخش حمایت عملیاتی کند.