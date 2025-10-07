پخش زنده
جشنواره ورزشی ویژه سالمندان با هدف ارتقای روحیه، ایجاد شور و نشاط و تکریم جایگاه گنجینههای برکت روستا در نخلستانهای روستای مبارکه بافق برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، حسینی دهیار روستای مبارکه گفت: در این جشنواره، سالمندان در رشتههای ورزشی متنوعی از جمله طنابکشی، دارت و بازیهای گروهی شرکت کردند و فضای شاد و پرنشاطی را رقم زدند.
وی افزود: کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان بافق نیز با حضور در محل برگزاری جشنواره، تستهای غربالگری قند خون و فشار خون سالمندان را انجام دادند و آموزشهایی در زمینه تغذیه سالم و پیشگیری از بیماریهای شایع دوران سالمندی ارائه کردند.
دهیار روستای مبارکه با اشاره به جمعیت این روستا گفت: جمعیت مبارکه نزدیک به پنج هزار نفر است که از این تعداد، بیش از ۳۸۰ نفر را سالمندان تشکیل میدهند.
حسینی تأکید کرد: اجرای چنین برنامههایی علاوه بر توجه به سلامت جسمی، موجب افزایش نشاط اجتماعی و تقویت ارتباط میان نسلها در جامعه روستایی میشود.
در ادامه این مراسم، رنجبر بخشدار مرکزی بافق نیز با تأکید بر لزوم توجه به نیازهای سالمندان گفت: برای توسعه زیرساختهای روستا باید برنامههایی تدوین شود که در درجه نخست پاسخگوی نیازهای این قشر باشد؛ چراکه از این طریق میتوان جایگاه و حرمت سالمندان را پاس داشت.
وی افزود: جمعیت روستاهای بخش مرکزی شهرستان بافق بیش از هشت هزار نفر است که حدود ۶۰ درصد آنها را سالمندان تشکیل میدهند.