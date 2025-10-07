به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سرهنگ موسی بهاری گفت: در پی وقوع یک مورد نزاع و درگیری در یکی از روستا‌های بوکان، موضوع با حساسیت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پاسگاه ناچیت با بررسی پرونده عوامل دخیل در نزاع را شناسایی و ۴ نفر در این ارتباط دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند.

رئیس پلیس بوکان با اشاره به اینکه علت نزاع، اختلاف شخصی بوده تاکید کرد: احترام به قانون و حقوق شهروندی و گذشت یک ضرورت اجتماعی است که همگان باید همیشه به آن پایبند باشند تا از بروز چنین رفتار‌هایی جلوگیری شود.