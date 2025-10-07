به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، معاون مدیر کل و رئیس آموزش و پرورش شهرستان نیشابور گفت: دبستان مهربانی ۵ (شهید اسماعیل سوقندی) در زمینی به مساحت ۲۵۰ متر مربع و با ۷۵ متر زیربنا، برای دانش آموزان مقطع ابتدایی ساخته شده است.

ابراهیم حیدری افزود: این مدرسه با مشارکت دو خیر نیک اندیش، آقایان خطیب زاده و زرگری با هزینه بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال ساخته شده است که ۵۰ درصد این مبلغ توسط دولت تامین شد.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون در این مدرسه ۲۰ دانش آموز دختر و پسر در مقطع ابتدایی تحصیل می‌کنند، ادامه داد: تا پایان سال تحصیلی کنونی، ۲۵ مدرسه، سالن ورزشی و فضای آموزشیِ خیرساز دیگر در سطح شهرستان نیشابور به بهره برداری می‌رسد.