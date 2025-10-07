پخش زنده
سه بازیکن تیم هندبال بانوان سپاهان در بین برترینهای لیگ بیستم قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزارش صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در مراسم قرعهکشی بیستویکمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان باشگاههای کشور، ۹ بازیکن برتر هر بخش (۱۴۰۳) مشخص شدند.
فاطمه مریخ به عنوان برترین بغل چپ، عطیه شهسواری به عنوان برترین خط زن و نسترن فراهانی به عنوان بهترین بازیکن فصل انتخاب شدند.
حضور این بازیکنان در میان بهترینهای لیگ، انگیزهای دوچندان برای سپاهان است تا در فصل پیش رو با قدرت و انگیزهای مضاعف، به دنبال کسب بهترین نتیجه و موفقیتهای بیشتر باشند.