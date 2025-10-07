به گزارش خبرگزارش صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در مراسم قرعه‌کشی بیست‌ویکمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان باشگاه‌های کشور، ۹ بازیکن برتر هر بخش (۱۴۰۳) مشخص شدند.

فاطمه مریخ به عنوان برترین بغل چپ، عطیه شهسواری به عنوان برترین خط زن و نسترن فراهانی به عنوان بهترین بازیکن فصل انتخاب شدند.

حضور این بازیکنان در میان بهترین‌های لیگ، انگیزه‌ای دوچندان برای سپاهان است تا در فصل پیش رو با قدرت و انگیزه‌ای مضاعف، به دنبال کسب بهترین نتیجه و موفقیت‌های بیشتر باشند.