به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حمیدرضا ابراهیمی، گفت: پس از برگزاری انتخابات تشکل‌های دانشجویی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، فرایند صدور اعتبارنامه‌ها برای تشکل‌های فعال در سراسر پردیس‌ها و مراکز دانشگاهی آغاز شد.

وی با تشریح مراحل اجرایی این فرایند اظهار کرد: ثبت اعضای شورای مرکزی و دبیران منتخب در سامانه «فرنما»، همچنین ثبت اعضای هیأت علمی به‌عنوان استاد مشاور، از گام‌های اصلی صدور اعتبارنامه‌ها بوده است.

ابراهیمی با اشاره به گستره فعالیت‌های دانشجویی در دانشگاه فرهنگیان افزود: پس از انتخابات اخیر، ۱۳۶۵ کانون فرهنگی و اجتماعی، ۶۰۰ انجمن علمی و ۴۵ تشکل سیاسی در سطح دانشگاه فعال‌اند که در مجموع ۲۰۱۰ تشکل دانشجویی را شامل می‌شوند.

به گفته وی، با احتساب اعضای شورا‌های مرکزی، ۱۰۰۵۰ دانشجومعلم به‌صورت داوطلبانه در فعالیت‌های فرهنگی، علمی و تربیتی مشارکت دارند.

معاون فرهنگی و تربیتی دانشگاه در پایان خاطرنشان کرد: اعتبارنامه‌های صادرشده برای تشکل‌های دانشجویی، به‌مدت یک‌سال دارای اعتبار بوده و تمدید آن منوط به ارزیابی عملکرد تشکل‌هاست.