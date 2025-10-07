

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ حسین باباپور گفت: با تکمیل رصدهای اطلاعاتی نتیجه تحقیقات انجام شده در اختیار مقام قضائی قرار گرفت و با هدایت عملیاتی پلیس پایتخت و با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان الیگودرز روز گذشته در یک عملیات منسجم و مشترک ماموران ضمن ورود به مخفیگاه متهمان در یکی از محلات شهرستان الیگودرز دستگیر و در بازرسی از محل ۳۵ کیلوگرم مواد روانگردان گل کشف کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ در پایان خاطرنشان :کرد متهمان که ۲ برادر سابقه دار در حوزه قاچاق مواد مخدر بودند پس از دستگیری به پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت منتقل و با اعتراف در بازجوییهای انجام شده به دادسرا منتقل شدند.