امروز سهشنبه ۱۵ مهر، پنجمین مرحله پیشفروش سکه طلا به روش حراج در سامانه معاملات مرکز مبادله آغاز می شود؛ جایی که قیمت را خریداران تعیین میکنند و پیشنهادهای بالاتر اولویت تخصیص خواهند داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امروز سهشنبه ۱۵ مهر، سامانه معاملات سکه طلا مرکز مبادله میزبان پنجمین مرحله پیشفروش سکه بهروش «حراج» با موعد تحویل ۳۰ دی ماه است؛ مرحلهای که در آن نرخ خرید را خریدار تعیین میکند و پیشنهادهای با قیمت بالاتر، در اولویت تخصیص قرار میگیرند.
ثبت سفارشها و درج قیمت پیشنهادی تنها امروز از طریق سامانه market.ice.ir انجام میشود و زمان ورود به سیستم هیچ تأثیری بر اولویت ندارد؛ همه متقاضیان فرصت دارند در بازه مقرر تعداد و نرخ مدنظر خود را انتخاب کنند.
بر اساس سقف تعیینشده، هر کد ملی مجاز به خرید ۱۵ قطعه است که شامل سه سکه تمام، پنج نیمسکه و هفت ربعسکه خواهد بود. خریدهای انجامشده در مرحله چهارم از این سقف فعلی کسر میشود.
مرکز مبادله اعلام کرده است افرادی که قبلاً در سامانه ثبتنام و احراز هویت کردهاند، نیازی به ثبتنام مجدد ندارند و جزئیات کامل در آگهی رسمی وبسایت ice.ir قابل مشاهده است.