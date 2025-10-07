پخش زنده
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، رئیسجمهور روسیه در گفتگوی تلفنی با نخستوزیر رژیم صهیونیستی، بر ضرورت حلوفصل مسئله هستهای ایران از طریق گفتگو و در چارچوب قوانین بینالمللی تأکید کرد.
در بیانیه کرملین آمده است: «پوتین بار دیگر بر موضع ثابت روسیه در حمایت از راهحل جامع مسئله فلسطین بر اساس چارچوب حقوقی شناختهشده بینالمللی تأکید کرد.
بر اساس این گزارش، رئیسجمهور روسیه در این گفتگو بر لزوم یافتن راهکارهای مذاکرهمحور برای برنامه هستهای ایران و تقویت ثبات در سوریه تأکید داشتند.