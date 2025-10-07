پخش زنده
امروز: -
از هفتم اکتبر سال ۲۰۲۳ تا به امروز و در ادامه نسل کشی بی امان رژیم کودک کش صهیونی، بیش از ۶۷ هزار و ۱۶۰ نفر در غزه به شهادت رسیدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امروز هفتم اکتبر ۲۰۲۵ میلادی، عملیات طوفان الاقصی در حالی وارد دومین سالگرد خود میشود که رژیم صهیونی در این مدت، بی توجه به هشدارهای بین المللی و منطقهای، رکوردهای جالبی از خود در زمینه نسل کشی در غزه، بر جای گذاشته است.
کشتار بیش از ۶۷ هزار فلسطینی در غزه
وزارت بهداشت در غزه اعلام کرد: مجموع تعداد قربانیان نسلکشی اسرائیل در این منطقه به ۶۷۱۷۳ شهید و ۱۶۹۷۸۰ زخمی افزایش یافته است.
از مجموع تعداد شهدا، ۲۰۱۷۹ کودک و ۱۰۴۲۷ زن هستند.
همچنین بنا بر اعلام آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی (آنروا)، دو سال از جنگ طولانی غزه میگذرد که در آن بیش از ۶۷ هزار نفر کشته شدند.
بر اساس گزارش آنروا، تقریباً همه ساکنان غزه آواره شدند و حدود ۸۰٪ ساختمانها تخریب یا آسیب دید و بیش از ۳۷۰ نفر از کارکنان ما کشته شدند.
تخریب همه زیرساخت های بهداشتی و درمانی در غزه
منیر البرش، مدیر کل وزارت بهداشت غزه هم اعلام کرد؛ از از هفتم اکتبر سال ۲۰۲۳ تا به امروز:
- همه ۳۸ بیمارستان در این منطقه هدف مستقیم اشغالگران اسرائیلی قرار گرفتهاند.
- تنها ۱۶ بیمارستان پس از بازسازی به صورت جزئی فعالیت میکنند، در حالی که ۲۲ بیمارستان کاملاً از خدمت خارج شدهاند.
- ظرفیت پذیرش از ۶۰۰۰ تخت قبل از جنگ به تنها ۲۰۰۰ تخت در حال حاضر کاهش یافته است.
- ۵۰٪ داروها کاملاً تمام شده و ۶۵٪ ملزومات پزشکی در انبارها موجود نیست.
- هدف قرار دادن کادر پزشکی منجر به شهادت ۱۶۷۱ نفر و بازداشت ۳۶۲ نفر از کارکنان بخش بهداشت و درمان از آغاز جنگ شده است.
- بیمارستان اروپایی غزه در خان یونس اولین بیمارستان هدف قرار گرفته در ۱۷ اکتبر ۲۰۲۳ بود که آسیبهای جدی دید و در مه ۲۰۲۵ کاملاً تعطیل شد. با تعطیلی آن، غزه خدمات حیاتی مانند جراحی اعصاب، مراقبت قلب و درمان سرطان که در هیچ جای دیگر این منطقه موجود نیست را از دست داد.
۹ هزار مفقودی یا ناپدیدشدگی قهری در غزه
مرکز فلسطینی مفقودین و ناپدیدشدگان قهری هم اعلام کرد: ادامه تراژدی مفقودین و ناپدیدشدگان قهری در غزه پس از دو سال تجاوز، هزاران خانواده فلسطینی هنوز در میان آوار، قبرها و زندانها به دنبال عزیزان خود هستند بدون هیچ اطلاعات قابل اعتمادی، برآوردهای ما نشان میدهد بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰ مورد مفقودی یا ناپدیدشدگی قهری وجود دارد و تاکنون حدود ۵۰۰۰ گزارش رسمی دریافت شده است.
هر روز ۷۷ کودک غزه ای یتیم می شوند
دفتر رسانهای دولتی غزه هم با انتشار آمار جدیدی اعلام کرد:
▪️هر روز اشغالگران اسرائیلی ۷۷ کودک را یتیم میکنند.
▪️هر روز اشغالگران اسرائیلی ۲۹ زن متأهل را بیوه میکنند.
▪️هر روز اشغالگران اسرائیلی باعث سقط جنین ۱۶ زن باردار میشوند.
پرتاب ۲۰۰ هزار تن بمب در ۲ سال بر روی مردم غزه
دفتر رسانهای غزه گزارش جدیدی را ۲ سال پس از آغاز نسلکشی مداوم رژیم صهیونیستی منتشر کرده و به سطوح فاجعهبار تخریب، آوارگی گسترده و دهها هزار شهید غیرنظامی در سراسر این منطقه محاصرهشده اشاره میکند.
براساس بیانیه این دفتر، از زمان آغاز جنگ در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲)، زمانی که رژیم صهیونیستی تجاوز گستردهای را به غزه آغاز کرد، بیش از ۷۶ هزار و ۶۰۰ فلسطینی به شهادت رسیده و یا مفقود شدهاند. از این تعداد، شهادت بیش از ۶۷ هزار نفر در بیمارستانها تایید شده است. این درحالی است که از سرنوشت حدود ۹ هزار و ۵۰۰ نفر اطلاعی در دست نیست و گمان میرود بسیاری از آنها در زیر آوار دفن شده باشند.
کارشناسان میگویند که کودکان، زنان و سالمندان بیش از نیمی از قربانیان را تشکیل میدهند و بیش از ۲۰ هزار کودک و ۱۲ هزار و ۵۰۰ زن در میان شهدا هستند. این گزارش بیان میکند که ۲ هزار و ۷۰۰ خانواده بهطور کامل حذف شدهاند و بیش از ۶ هزار خانواده دیگر تنها یک عضو زنده دارند.
۲ سال جنگ رژیم صهیونیستی و سیاست نابودی غزه
بمباران و حملههای زمینی رژیم صهیونیستی حدود ۹۰ درصد از زیرساختهای غزه را نابود کرده و این منطقه را در فروپاشی کامل انسانی قرار داده است. تخمین زده میشود که بیش از ۸۰ درصد از خاک نوار غزه اکنون تحت اشغال رژیم صهیونیستی است، در حالی که بیش از ۲ میلیون غیرنظامی به اجبار آواره شدهاند و این آوارگی بارها تکرار شده است.
کارشناسان رژیم اشغالگر را به راهاندازی کارزار گرسنگی و پاکسازی قومی متهم میکنند. گزارش شده که بیش از ۲۰۰ هزار تُن مواد منفجره در ۲ سال بر روی غزه پرتاب شده است. منطقه به اصطلاح امن انسانی المواصی بیش از ۱۳۰ بار بمباران شده است.
جنگ رژیم اشغالگر علیه غزه و فروپاشی خدمات اولیه
المیادین گزارش کرد: آمار منتشرشده، سیستم بشردوستانهای را که در آستانه فروپاشی است، برجسته میکند. ۳۸ بیمارستان و ۹۶ درمانگاه تخریب یا غیرقابل استفاده شدهاند، در حالی که ۱۹۷ آمبولانس در جریان حملههای اشغالگران مورد اصابت قرار گرفتهاند. براساس گزارشها، بیش از هزار و ۶۰۰ نفر از کارکنان بخش پزشکی، در کنار ۲۵۴ خبرنگار، ۱۴۰ عضو اورژانس و ۵۴۰ امدادگر به شهادت رسیدهاند.
با بیش از ۱۶۹ هزار زخمی، بیمارستانهای مملو از بیمار غزه، ظرفیت ارائه مراقبتهای کافی را ندارند. ۲۲ هزار بیمار که برای درمان در خارج تایید شدهاند، همچنان در داخل غزه گرفتار هستند، در حالی که ۶۵۰ هزار کودک در بحبوحه کمبود شدید غذا، دارو و شیر خشک با گرسنگی تهدیدکننده زندگی مواجه هستند.
سازمانهای بینالمللی بارها در مورد قحطی در بخشهایی از غزه هشدار دادهاند. سازمان ملل اعلام کرده است که ۲.۴ میلیون نفر از ساکنان این منطقه سطح بیسابقهای از محرومیت را تحمل میکنند و تقریبا همه آنها به کمکهای بشردوستانه وابسته هستند.
آموزش و فرهنگ در ویرانههای غزه
براساس آمارها، ۹۵ درصد از مدارس غزه آسیب دیده و ۱۶۵ موسسه آموزشی بهطور کامل ویران شدهاند. گزارشها از شهادت ۱۳ هزار و ۵۰۰ دانشآموز، ۸۳۰ معلم و نزدیک به ۲۰۰ استاد دانشگاه و محقق خبر میدهند.
اماکن مذهبی نیز بهشدت هدف قرار گرفتهاند، به طوری که ۸۳۵ مسجد بهطور کامل تخریب و چندین کلیسا به شدت آسیب دیدهاند. دهها گورستان با بولدوزر تخریب یا بمباران شدهاند.
علاوه بر این، کارشناسان خسارتهای مستقیم در ۱۵ بخش را ۷۰ میلیارد دلار تخمین میزنند، از جمله ۲۸ میلیارد دلار در بخش مسکن، ۵ میلیارد دلار در بخش بهداشت و ۴ میلیارد دلار در بخش آموزش. تقریبا همه زمینهای کشاورزی و شیلات از بین رفتهاند و امنیت غذایی بلندمدت را تهدید میکنند.
درخواستهای بینالمللی برای پاسخگویی رژیم صهیونیستی
این گزارش با ترغیب جامعه بینالمللی به اقدام قبل از ناپدید شدن کامل غزه و درخواست از دولتهای جهان برای اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی برای لغو محاصره و اجازه دسترسی نامحدود به کمکهای بشردوستانه به پایان رسید.
مقامهای سازمان ملل و سازمانهای حقوق بشری درخواستهای خود برای تحقیقات مستقل در مورد جنایتهای جنگی را تکرار کردهاند، اگرچه اختلافهای سیاسی در شورای امنیت سازمان ملل بارها قطعنامههایی را که خواستار پایان دادن به نسلکشی هستند، متوقف کرده است. این وتوها توسط آمریکا انجام شده است.
با ورود جنگ به سومین سال خود، غزه تقریبا بهطور کامل ویرانه مانده است، مردم آن به اجبار آواره شدهاند، گرسنگی میکشند و در میان ۷۳۰ روز کشتار و پاکسازی قومی برای زنده ماندن تلاش میکنند.
«طوفان الاقصی»: احیاگر فلسطین
در دومین سالگرد عملیات طوفانالاقصی اکنون میتوان روشنتر از هر زمان دیگری فهمید که این عملیات نه اقدامی هیجانی یا اشتباه، بلکه تصمیمی استراتژیک و پیشدستانه در مسیر بقا و هویت ملت فلسطین بود.
در شرایطی که غزه بیش از ۱۷ سال در محاصره قرار داشت، روند یهودیسازی قدس و مسجدالاقصی شتاب گرفته بود و کابینه افراطی نتانیاهو با قانون «دولت-ملت یهودی» مسیر پاکسازی قومی را هموار میکرد، مقاومت فلسطین خود را در برابر پروژهای دید که هدف آن محو تدریجی فلسطین از جغرافیای منطقه بود.
افزون بر این، طرحهایی مانند عادیسازی روابط میان اسرائیل و دولتهای عربی (پیمان ابراهیم) و برخی پروژههای اقتصادی مانند آیمک عملاً رژیم صهیونیستی را به کانون نظم جدید منطقهای تبدیل میکرد. در چنین فضایی، مقاومت احساس کرد اگر دست به اقدام نزند، نابودی هویت و آرمان ملیاش قطعی خواهد بود.
رهبران حماس بارها تأکید کردهاند که عملیات هفتم اکتبر ۲۰۲۳، اقدامی پیشدستانه برای جلوگیری از جنگی قریبالوقوع علیه غزه بود. ابوعبیده سخنگوی گردانهای عزالدین القسام بارها میگفت که دشمن در آستانه اجرای حملهای همهجانبه برای حذف مقاومت قرار داشت و طوفانالاقصی واکنشی بود که پیش از وقوع آن حمله، معادله را بر هم زد.
منابع عبری نیز در گزارشهای خود اذعان کردهاند که نهادهای اطلاعاتی اسرائیل از سال ۲۰۲۲ در حال آمادهسازی عملیاتی برای نابودی کامل زیرساختهای حماس بودند؛ بنابراین طوفانالاقصی پاسخی محاسبهشده بود تا پیش از سقوط کامل غزه، ابتکار عمل به دست مقاومت بازگردد.
این عملیات از همان روز نخست، رژیم صهیونیستی را در شوکی بیسابقه فرو برد و افسانه «امنیت مطلق اسرائیل» را درهم شکست. پیامدهای آن نهفقط نظامی، بلکه سیاسی، اجتماعی و روانی بود. مسئله فلسطین که تا پیش از اکتبر ۲۰۲۳ در سایه عادیسازی و معاملات اقتصادی به حاشیه رانده شده بود، دوباره به صدر وجدان جهانی بازگشت.
در دو سال گذشته میلیونها نفر در قارههای مختلف در حمایت از مردم فلسطین به خیابانها آمدند و چند کشور اروپایی که متحدان اصلی اسرائیل بودند کشور فلسطین را به رسمیت شناختند. در همین حال، رژیم صهیونیستی با بحران مشروعیت روبهرو شده و در دیوان کیفری بینالمللی لاهه با پروندههای جنایات جنگی مواجه گردید.
دومین سالگرد طوفانالاقصی در حالی فرا میرسد که جنگ با خسارتها و هزینههای سنگین آن هنوز ادامه دارد، اما شرایط بهگونهای تغییر کرده است که حتی متحدان اسرائیل نیز از ادامه حمایت بیقیدوشرط خود ناتوان ماندهاند. در سطح میدانی، مقاومت همچنان پابرجاست و در سطح سیاسی و افکار عمومی ملتهای دنیا مسئله فلسطین بار دیگر به محور گفتوگوهای جهانی تبدیل شده است.
در این جنگ دوساله اسرائیل به دلیل ناتوانی در رسیدن به اهداف خود و قرار گرفتن در موقعیت بنبست و انزوا دستبهدامان ترامپ برای ارائه طرح صلح شده است. شاید دو سال پس از آغاز این نبرد بتوان گفت طوفانالاقصی صرفاً یک عملیات نظامی نبود، بلکه نقطه عطفی تاریخی بود که مسیر جهانی پرونده فلسطین را دگرگون کرد.
بیانیه حماس به مناسبت دومین سالگرد عملیات طوفان الاقصی
حماس هم به مناسبت دومین سالگرد عملیات طوفان الاقصی اعلام کرد این عملیات نقطه عطف بزرگی در عرصه سیاسی و نظامی منطقه بود.
حماس افزود: با گذشت دو سال، دشمن صهیونیست همچنان به جنگ وحشیانه خود علیه ملت مقاوم فلسطین در میان سکوت کشورهای جهان و عربی ادامه میدهد. دو سال از درد و رنج، ظلم، بی عدالتی و هزینههای گزاف میگذرد و چشمان مقاومت به آزادی قدس و مسجد الاقصی دوخته شده است. دو سال از ایستادگی مردمی فلسطین و همبستگی آنها با نیروهای مقاومت در مقابله با اشغالگران میگذرد. با گذشت دو سال، ملت فلسطین همچنان بر احقاق حقوق مشروع و قانونی خود در برابر طرحهای رژیم صهیونیستی که هدفش پاکسازی و مهاجرت اجباری فلسطینی هاست، اصرار دارد.
تحلیل رهبر معظم از شکست غیرقابل ترمیم اسرائیل درپی عملیات طوفانالاقصی
بازخوانی بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره عملیات طوفان الاقصی حکایت از آن دارد که بر اساس نص صریح حضرت آیت الله خامنه ای، در خطبههای نماز جمعه نصر که سال گذشته و پس از شهادت سید حسن نصرالله، فرمانده شهید حزب الله لبنان در مصلای امام خمینی(ره) اقامه شد؛ «مجاهدت مردان مبارز فلسطین و لبنان، رژیم صهیونی را هفتاد سال به عقب برگرداندند.»
رهبر معظم انقلاب، همچنین مهرماه ۱۴۰۲ در همان روزهای نخستین عملیات طوفان الاقصی در سخنانی فرمودند: در این قضیّهی پانزدهم مهر به این طرف، رژیم غاصب صهیونیستی، هم از لحاظ نظامی، هم از لحاظ اطّلاعاتی، یک شکست غیر قابل ترمیم خورده؛ شکست را همه گفتند، تأکید من به «غیر قابل ترمیم بودن» است. من میگویم این زلزلهی ویرانگر توانسته است بعضی از سازههای اصلی حاکمیّت رژیم غاصب را ویران کند که تجدید بنای آن سازهها به این آسانی امکانپذیر نیست. بعید است که رژیم غاصب صهیونیستی با همهی هایوهویی که میکند، با همهی حمایتهایی که امروز در دنیا از سوی غربیها از او میشود، بتواند آن سازهها را ترمیم کند. من عرض میکنم از شنبهی پانزدهم مهر، رژیم صهیونیستی [دیگر]رژیم صهیونیستیِ قبلی نیست و ضربهای که خورده است به این آسانی قابل جبران نیست.
رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین تأکید کردند: «عملیات طوفانالاقصی، واکنش غیورانه یک ملت علیه جنایت و درندهخویی بیحد رژیم صهیونیستی بود.» «اقدام شجاعانه و در عین حال فداکارانهی فلسطینیها پاسخ به جنایت دشمن غاصب بود که سالها ادامه داشت و در ماههای اخیر شدّت آن افزایش پیدا کرده بود؛ مقصّر هم دولت کنونی حاکم بر رژیم غاصب صهیونیستی است.»