مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا کنون بیش از ۲۰ هزار حواله الکترونیکی کود در استان یزد صادر شده که نسبت به مدت مشابه در سال قبل رشد چشمگیری داشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمد حسن زارعیان ضمن بیان اینکه هدف این شرکت خدمت رسانی به کشاورزان است، گفت: در ماه‌های اخیر بیش از ۴ هزار و ۲۰۰ تن کود از انواع ازت، فسفات و پتاس در سراسر استان یزد توزیع شد.

وی افزود:توزیع کود به شکل هدفمند و براساس نیاز واقعی بهره برداران در شهرستان‌های مختلف استان انجام شده که این اقدام نقش موثری در بهبود عملکرد مزارع یزد ایفا می‌کند.

به گفته این مقام مسئول، بیشترین میزان فروش کود در استان یزد متعلق به شهرستان ابرکوه با هزار و ۳۳۶ تن بوده و خاتم، مروست، تفت به ترتیب در رتبه‌های دوم تا چهارم فروش قرار دارند.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی یزد ذکر کرد: بهره برداران زحمتکش بخش کشاورزی استان یزد با ورود به سامانه الکترونیکی خرید و توزیع کود با ثبت مشخصات خود نسبت به خرید کود مورد نیاز خود اقدام کنند.

زارعیان در پایان خاطرنشان کرد: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد با همکاری سازمان جهادکشاورزی و سایر نهاد‌های مرتبط، برنامه آموزشی و ترویجی ویژه‌ای نیز برای آشنایی بهره برداران با نحوه استفاده صحیح از کود‌های کشاورزی و مزایای سامانه‌های نوین در هر شهرستان تدارک دیده است.