به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اسدآباد گفت: درشهرستان اسدآباد دو روستای گردشگری با بافت پلکانی به نام روستا‌های ملحمدره و حبشی وجود دارد.

کامران اکبری شایگان افزود: در بافت پلکانی به دلیل قرار گرفتن روستا در دامنه کوه، پشت بام هر منزل، حیاط منزل دیگری است و این نوع بافت موجب ایجاد صمیمیت و اتحاد مردم روستا شده است.

او تاکید کرد:۵۰ درصد از معابر روستا با همکاری بنیاد مسکن و دهیاری، سنگ فرش شده و امسال نیز ۲ میلیارد و پانصد میلیون تومان اعتبار برای سنگ فرش معابر در نظر گرفته شده است.

مدیر میراث فرهنگی و صنایع دستی اسدآباد گفت: گویش اهالی روستای حبشی، کردی و شغلشان دامداری و کشاورزی است و تلاش می‌کنیم این روستا را با عنوان قطب موسیر غرب کشور به ثبت برسانیم.