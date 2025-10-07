پخش زنده
امروز: -
مسابقات تنیس ۱۰۰۰ امتیازی شانگهای چین، هندبال فراز بام و استقلال و وزنهبرداری قهرمانی جهان، از شبکه های ورزش و سه پخش می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه ورزش در چارچوب رقابتهای هشتمین تورنمنت ۱۰۰۰ امتیازی چین، این مسابقات را به صورت مستقیم پخش میکند.
در این مسابقات از ساعت ۱۴، شاهد دیدار مونار و جوکوویچ با گزارشگری اختصاصی خواهیم بود. طرفداران تنیس میتوانند این دیدار مهیج را در قالب برنامه «مثبت ورزش»، ورزش تماشا کنند.
این رقابتها بزرگترین رویداد ورزش تنیس در قاره کهن به شمار میرود، و در این دوره مجموع جوایز نقدی حدود ۹ میلیون دلار است و بازیکن قهرمان یک میلیون و ۱۰۰ دلار جایزه نقدی دریافت میکند.
شبکه ورزش در جریان رقابتهای هفته دوم لیگ برتر هندبال مردان، دیدار دو تیم فراز بام و استقلال را به صورت مستقیم پخش می کند.
فصل جدید سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان کشور امروز از ساعت ۱۶ با دیدار دو تیم فراز بام دهدشت و استقلال کازرون با گزارشگری اختصاصی پخش میشود.
شبکه ورزش در دومین روز از رقابت ملی پوشان ایران در مسابقات جهانی وزنه برداری قهرمانی جهان ۲۰۲۵ نروژ، پیکار ایلیا صالحیپور در وزن ۸۸ کیلوگرم را به صورت مستقیم پخش می کند.
برنامه «مثبت ورزش»، این مسابقه را از ساعت ۱۸:۳۰، با گزارشگری رضا پورعالی ورزش پخش میکند.
ویژهبرنامه «همگام با ورزش»، مسابقات وزنهبرداری قهرمانی جهان را بهصورت زنده از شبکه سه پوشش میدهد.
مسابقات وزنهبرداری قهرمانی جهان با پوشش مستقیم از طریق ویژهبرنامه «همگام با ورزش»، در روزهای سهشنبه تا پنجشنبه، ۱۷ تا ۱۹ مهر، تقدیم علاقهمندان ورزش خواهد شد.
این برنامه با هدف ارائه گزارشهای زنده، تحلیل عملکرد قهرمانان و مرور نتایج رقابتها، با حضور کارشناسان و گزارشگران باسابقه پخش می شود.