رانندگان می‌توانند تا ۱۸ مهرماه بدون پرداخت جریمه‌های تأخیر، نسبت به تسویه جرایم معوقه خود اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان، سرهنگ موسوی گفت: بمناسبت هفته نیروی انتظامی، دیرکرد جریمه‌های رانندگی بخشیده می‌شود.

سرهنگ موسوی افزود: این طرح به شهروندان فرصت می‌دهد تا بدون پرداخت هزینه‌های اضافی، جریمه‌های معوقه خود را تسویه کنند. هدف از این اقدام کاهش فشار مالی بر خانواده‌ها و تسهیل همکاری آنان با پلیس در رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی است.

وی تصریح کرد: رانندگانی که جریمه دارند می‌توانند با مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰ و یا با مراجعه به بخش اجراییات ادارات راهنمایی و رانندگی شهرستان‌ها، نسبت به پرداخت جرایم خود اقدام کنند.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان خاطرنشان کرد: مهلت استفاده از طرح بخشودگی جرایم رانندگی تا روز جمعه ۱۸ مهرماه است.

به گفته سرهنگ موسوی؛ اگر رانندگان جرایم دو برگی داشته باشند جریمه آنها نصف می‌شود.