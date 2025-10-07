به گزارش خبرگزاری صدا وسیما و به نقل از خانه ملت، احمد نادری عضو هیئت رئیسه مجلس در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی بیانیه جمعی از نمایندگان خطاب به رئیس جمهور در راستای اهدای نشان خدمت به علیرضا دبیر، رئیس فدارسیون کشتی آزاد و فرنگی را قرائت کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است:

برادر ارجمند

جناب آقای پزشکیان

رئیس محترم جمهوری اسلامی

با سلام و احترام

با صلوات بر محمد آل محمد

اینجانبان نمایندگان مردم شریف ایران و مجلس شورای اسلامی از جنابعالی درخواست می‌کنیم که نظر به خرسندی و خوشحالی ملت عزیز ایران اسلامی در اقدام و تلاش بسیار قابل تحسین همراه با تعهد فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران و شخص رئیس محترم فدراسیون جناب آقای علیرضا دبیر که منجر به کسب مقام اول در مسابقات جهانی کشتی آزاد و فرنگی شده است، نشان خدمت تصویب و اهدا گردد.