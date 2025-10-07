پخش زنده
مدیرکل گمرک استان یزد از افزایش قابل توجه صادرات کالا از درگاه گمرک استان یزد در ششماهه نخست سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، قاسم پور از افزایش قابل توجه صادرات کالا از درگاه گمرک استان یزد در ششماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: ارزش صادرات در این مدت به بیش از ۱۹۷ میلیون دلار رسیده است.
قاسمپور افزود: بر اساس آمارهای ثبتشده، در شهریورماه امسال صادرات استان یزد نسبت به مردادماه ۲۵ درصد رشد داشته و در ماههای اردیبهشت و تیرماه نیز به ترتیب ۵۸ و ۳۷ درصد افزایش نسبت به ماه قبل خود ثبت شده است.
وی با اشاره به آمار واردات استان یزد بیان کرد: در نیمه نخست امسال، ۱۴۴ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار کالا معادل بیش از ۶۲ هزار تن از طریق گمرک یزد وارد استان یزد شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد وزنی ۱۰ درصدی را نشان میدهد.
مدیرکل گمرک استان یزد درباره کشورهای مبدأ واردات گفت: ترکیه با ۵۰ میلیون دلار، چین با ۳۲ میلیون دلار، آلمان با ۱۶ میلیون دلار و ایتالیا با ۱۳ میلیون دلار بیشترین سهم را در میان کشورهای طرف تجاری استان یزد دارند.
وی افزود: در بخش صادرات نیز عراق با ۷۵ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۳۰ میلیون دلار، افغانستان با ۲۴ میلیون دلار، پاکستان با ۲۱ میلیون دلار و روسیه با ۹ میلیون دلار از مقاصد اصلی کالاهای صادراتی استان یزد به شمار میروند.
قاسمپور با اشاره به تسهیلات گمرکی برای فعالان اقتصادی گفت: با بهرهگیری از سامانه جامع گمرکی، امکان اظهار از راه دور فراهم شده و صادرکنندگان میتوانند بدون مراجعه حضوری فرایند صادرات خود را انجام دهند. همچنین تسهیلاتی از جمله ارزیابی در محل، پذیرش تضمین برای کالاهای دارای عوارض صادراتی و حذف آزمون مجدد برای کالاهای دارای سابقه صادراتی در نظر گرفته شده است.
وی درباره واردات کالا نیز اظهار کرد: در این بخش، اقداماتی نظیر پذیرش تضمین و ترخیص درصدی کالاها اجرا میشود تا روند واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی تسهیل گردد.
مدیرکل گمرک استان یزد با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای صادراتی گفت: دسترسی به شبکه ریلی از ظرفیتهای مهم توسعه تجارت است و هماکنون بندر خشک و منطقه ویژه اقتصادی یزد به تجهیزات کامل صادرات ریلی مجهز شدهاند.
وی افزود: گمرک استان یزد نیز در مسیر اتصال به این شبکه قرار دارد و با تکمیل آن، هزینههای حملونقل و تولید برای صادرکنندگان به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
قاسمپور در پایان مهمترین کالاهای صادراتی استان یزد را شامل کاشی و سرامیک، ترکیبات مولیبدن، سازههای فولادی، شیشه ساختمانی، سیستم هیدرولیک فرمان، کامپوند پلیاتیلن و نایلکس گلخانهای عنوان کرد و گفت: این محصولات بیشترین سهم را در سبد صادراتی استان یزد به خود اختصاص دادهاند.