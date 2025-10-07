پخش زنده
سومین گردهمایی فرمانداران آذربایجانغربی با محوریت آمادگی برای انتخابات و تقویت وحدت ملی و توسعه در ارومیه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سومین همایش فرمانداران استان آذربایجانغربی با محوریت انتخابات و با حضور فرمانداران شهرستانها برگزار شد. در این نشست، آقای مقابلی، سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجانغربی، فرمانداران را نماد حاکمیت در شهرستانها دانست و بر نقش آنان در تقویت وفاق و انسجام ملی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه هنر مدیریتی فرمانداران باید در عرصه وفاق ملی جلوهگر باشد افزود: وحدت ملی و انسجام اجتماعی سرمایهای گرانبهاست و دشمنان همواره در پی ایجاد شکاف میان قومیتها و فعالان سیاسی هستند. باید با تکیه بر مردم و اعتماد به ظرفیتهای مردمی، این سرمایه بزرگ را پاس داشت.
مقابلی در ادامه با اشاره به جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، گفت:در این مقطع حساس، مردم بار دیگر نشان دادند که همدل و همراه نظام هستند و همه اقدامات رئیسجمهور مورد تأیید و حمایت مقام معظم رهبری است. امروز باید همه فعالیتها زیر چتر توسعه و پیشرفت تعریف شود و این کلیدواژه اصلی مدیریت استان باشد.
در ادامه نشست، سردار حسبنخانی، معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجانغربی، با اشاره به وضعیت مطلوب امنیتی در سطح استان اظهار داشت:امنیت پایدار امروز استان، نتیجه همافزایی همه نهادها و همکاری مردم است. این امنیت پایدار، زیربنای اصلی توسعه، سرمایهگذاری و پیشرفت استان محسوب میشود.
این سمینار با هدف هماهنگی و برنامهریزی دقیق فرمانداران در حوزه برگزاری انتخابات و تقویت همگرایی مدیریتی در سطح استان برگزار شد.