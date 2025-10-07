فرمانده انتظامی شهرستان بهار از دستگیری سارق با پوشش زنانه که اقدام به ده فقره سرقت سیم و کابل برق و یک فقره سرقت موتور سیکلت کرده بود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرهنگ هادی پوررجب گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت سیم و کابل برق بررسی موضوع در دستور کار ماموران انتظامی شهرستان بهار قرار گرفت.

او افزود: با تلاش شبانه روزی و اقدامات تخصصی سارق که با پوشش زنانه و چادر اقدام به سرقت می‌کرد شناسایی، دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بهار تصریح کرد: متهم در تحقیقات به ۱۰ فقره سرقت سیم و کابل برق و یک فقره سرقت موتور سیکلت اعتراف کرد و با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.