به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، حمید پورمحمدی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه به همراه احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان امروز سه شنبه (۱۵ مهر) در فدراسیون کشتی حضور پیدا کرد تا ضمن بازدید از امکانات ورزش اول ایران در مراسم رونمایی از سند ۸ ساله دوم فدراسیون کشتی نیز حضور داشته باشد.

آقای پورمحمدی در حاشیه حضور در فدراسیون کشتی، گفت: کشتی ورزش اول ما است و ضمن خداقوت به قهرمانان این رشته ورزشی، اعلام می کنم ما پشتیبان این عزیزان خواهیم بود و هر درخواستی داشته باشند کنارشان خواهیم بود.