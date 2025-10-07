به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی استان در حاشیه افتتاحیه ساختمان پلیس فتای خراسان جنوبی با اشاره به اینکه پلیس فتا، پلیس عملیاتی و مورد نیاز مردم است گفت: ساخت این ساختمان از سال گذشته در دستور کار قرار گرفته است و امروز در متراژ هزار و ۲۰۰ متر مربع با اعتبار ۲۷ میلیارد تومان در سه طبقه به بهره برداری رسید.

سردار شجاعی نسب افزود: کارشناسان مجرب در این ساختمان در خدمت مردم استان هستند.

وی همچنین از بهره برداری منازل سازمانی نیروی انتظامی با ۲۵۰ باب خانه تا یک ماه آینده خبر داد.