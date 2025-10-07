به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آقاسی در نشست خبری با دبیران تحریریه خبر خوزستان افزود: در تقویم کشورمان پانزدهم تا بیست و یکم مهر ماه به نام هفته ملی کودک نامگذاری شده است که در این هفته ویژه برنامه‌های مختلفی در سطح مراکز کانون در شهر‌های مختلف استان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه هفته ملی کودک کودکان، حال خوش زندگی است، ادامه داد: عناوین این هفته شامل سه‌شنبه ۱۵ مهر: «خانواده، دنیای زیبای کودکان، چهارشنبه ۱۶ مهر (روز جهانی کودک): «زمین، خانه ما»، پنج‌شنبه ۱۷ مهر: «زندگی، بازی، سلامت»، جمعه ۱۸ مهر: «ستاره‌های دنباله‌دار» (گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای کودک و نوجوان ایران و غزه)، شنبه ۱۹ مهر: «کتاب، دنیای شگفت‌انگیز کودکان»، یکشنبه ۲۰ مهر: «دنیای شیرین کودکان با نیاز‌های ویژه» و دوشنبه ۲۱ مهر: «کودکان و دنیای علوم و فناوری‌های نوین» است.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان بر ضرورت رعایت حقوق کودکان تاکید کرد و ادامه داد : همه دستگاه‌ها باید در جهت کمک برای ارائه خدمات و امکانات مناسب به کودکان پیش قدم و مشارکت داشته باشند و نقش اصلی کانون خدمت به کودکان است.

آقاسی با اشاره به اینکه در هفته ملی کودک بیش از ۴۶۰ برنامه در استان برگزار می‌شود، خاطر نشان کرد: برنامه‌های این هفته جشن محور است و هدف ما ایجاد نشاط میان کودکان خوزستانی است که در بخش‌های هنری، ادبی و فرهنگی انجام می‌شود.

وی از راه اندازی دو مرکز سیار کانون در شهرستان‌های دزفول و ایذه خبر داد و بیان کرد: در مجموع ۶۱ مرکز ثابت و سیار و پستی در استان فعالیت می کند که که کانون پستی در خصوص ارسال کتاب برای مناطقی که مراکز کانون در آن وجود ندارد فعالیت می کند.