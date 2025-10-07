با گذشت ۳۳ سال از سفر رهبر معظم انقلاب به چهارمحال و بختیاری، این سفر به عنوان میراث معنوی در تاریخ این استان ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، ۳۳ سال از سفر تاریخی مقام معظم رهبری به چهارمحال و بختیاری می‌گذرد و خاطرات این سفر برای بسیاری از مردم این دیار هنوز گرم و شیرین است.

پانزدهم مهر ماه سال ۷۱ مرکز استان چهارمحال و بختیاری میزبان مُطَلع خورشید انقلاب اسلامی شد. سیمای شهر از شور و نشاط مردم جلوه‌ای تازه به خود گرفت و بی قراری و انتظار نوید به یکدیگر و سوال از کم و کیف هر چه بیشتر سفر، جوش و خروش مردم، همه و همه یادآور روز‌های آغازین پیروزی انقلاب اسلامی بود.