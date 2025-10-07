به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن پیام شهروند خبرنگار به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام و خسته نباشید

میخواستم به اطلاعتون برسونم متاسفانه صدای رادیو های دریافتی FM در غرب مازندران شهرهای رامسر و تنکابن و عباس آباد و سلمانشهر و چالوس و نوشهر بسیار بی کیفیت میباشد و صدای دریافتی اکثر رادیو های موج FM در شهرهای نام برده شده واضح نیست و کیفیت مطلوب ندارد متاسفانه چندین ساله این مشکل وجود دارد در غرب مازندران رامسر تا نوشهر با اینکه چندین بار تعمیرات هم انجام دادن بازهم تغییری ایجاد نشده متاسفانه، بیشترین مشکل هم در رادیو FM مازندران موج 94.5 ایستگاه پرقدرت رادیویی نمک آبرود چالوس غرب مازندران وجود دارد.

تقاضا داریم رادیو های FM غرب مازندران که از طریق فرستنده پرقدرت رادیویی FM نمک آبرود چالوس غرب مازندران دریافت میشود را تعویض کنید تا این مشکل بی کیفیت بودن برطرف شود. باتشکر