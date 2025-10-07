معاون هماهنگ‌کننده سپاه تهران با بیان اینکه وضعیت پدافند هوایی کشور بهتر شده است، گفت: ما در جنگ ۱۲ روزه تنها با رژیم صهیونیستی نمی‌جنگیدیم، بلکه با بزرگترین سامانه پدافند هوایی دنیا می‌جنگیدیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار سرتیپ دوم پاسدار «علیرضا سالارکیا» معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ در سالگرد عملیات طوفان‌الاقصی که صبح امروز (سه‌شنبه) در حسینیه حوزه علمیه امام رضا (ع) برگزار شد، با اشاره به آیه شریفه «وَلا تَحسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلوا فی سَبیلِ اللَّهِ أَمواتًا ۚ بَل أَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقونَ» اظهار داشت: شهدا زنده هستند و نزد خدای خودشان روزی داده می‌شوند؛ لذا نباید فکر کنیم که شهدا نیستند، بلکه شهدا زنده هستند.

سردار سرتیپ دوم سالارکیا با اشاره به اهمیت نقش ایثار و شهادت در جامعه، ادامه داد: ما باید به یاد شهدا باشیم تا بتوانیم امورات معنوی خود را پیگیری کنیم.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه محمد رسول الله (ص) همچنین با اشاره به نقش مؤثر سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در جبهه مقاومت، عنوان کرد: نبودِ حاج قاسم سلیمانی حقیقتاً امروز حس می‌شود؛ اما فرماندهان در سال‌های اخیر به سرعت جایگزین شدند و برای آن عزیزان هم آرزوی موفقیت داریم.

وی در ادامه به وضعیت کشور در دوران ستم شاهی اشاره کرد و با بیان اینکه رژیم منحوس پهلوی منشأ خسارات زیادی در کشور شد، افزود: برخی طوری وضعیت دوران پهلوی را بیان می‌کنند که گویی در آن دوران اوضاع خوب بوده؛ این در حالی است که اوضاع در آن دوران خوب نبود و همه از ظلمی که به آن‌ها می‌شد، به تنگ آمده بودند.

سردار سالارکیا تصریح کرد: در دوران حکومت پهلوی، بخش‌هایی از کشور بخشیده شد و متأسفانه این موضوع در دوران کنونی تبیین نشد تا سرسپردگان رژیم پهلوی امروز با جعل و تحریف تاریخ به دنبال کسب اعتبار برای این رژیم فاسد باشند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه تهران بزرگ در بخش دیگری از سخنانش به دوران دفاع مقدس اشاره و خاطرنشان کرد: در دوران دفاع مقدس، ملت ایران و رزمندگان اسلام در ارتش و سپاه هر آنچه که داشتند در طبق اخلاص گذاشتند و دشمن بعثی را شکست دادند.

وی در ادامه با اشاره به جنگ نرم دشمنان علیه ملت ایران، اظهار داشت: دشمن ابزار‌های مختلف فرهنگی را برای جنگ نرم به کار گرفته، اما علی‌رغم تحریم‌ها، ابزار‌های جنگ نرم خود همچون آخرین مدل گوشی‌های پیشرفته را تحریم نکرده است.

سردار سالارکیا همچنین درباره اقدامات تروریستی صورت‌گرفته در کشور طی سال‌های اخیر، عنوان کرد: فرماندهان و رزمندگان سپاه کیلومتر‌ها دورتر از مرز در مقابل دشمن ایستاده بودند تا چنین جنایاتی در کشورمان رخ ندهد؛ بخش‌های مختلف محور مقاومت همچون یمن هم در دریای سرخ در مقابل استکبار ایستادند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) به اهمیت مقابله با جنگ ترکیبی دنیای استکبار پرداخت و تصریح کرد: هرکدام از توطئه‌هایی که دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران تدارک دیده‌اند، می‌تواند یک حکومت را سرنگون کند؛ اما ملت ایران محکم ایستاده است.

وی سپس با اشاره به ابعاد جنگ ۱۲ روزه و تحلیل مسائل مرتبط با این جنگ، افزود: ممکن است که دشمن مجدداً جنگ جدیدی به راه بیندازد؛ اما اگر توانمندی نظامی خوبی داشته باشیم، نمی‌توانند به ما آسیب بزنند.

سردار سالارکیا با بیان اینکه در حوزه پدافند مشکلاتی داشتیم که برطرف و وضعیت ما در این عرصه، بهتر شده است، گفت: ما در جنگ ۱۲ روزه تنها با رژیم صهیونیستی نمی‌جنگیدیم، بلکه در مقابل بزرگترین سامانه پدافند هوایی دنیا می‌جنگیدیم.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ در پایان خاطرنشان کرد: ما در روز‌های پایانی جنگ هر تعداد موشک شلیک می‌کردیم همگی به هدف می‌خوردند. ما سعی کردیم که ضربه آخر را بزنیم و همین موضوع موجب شد تا دشمن تقاضای آتش‌بس کند.