رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد از تکمیل و اجرای روشنایی ۲۲ نقطه از فضاهای شهری طبق برنامهریزی صورتگرفته تا پایان سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، محمد سعید کاشفی با اعلام این خبر، گفت: در ابتدای سالجاری سیاستگذاری مبنی بر توجه ویژه به موضوع تامین روشنایی فضاهای شهری و نورپردازی و استفاده هدفمند از ترکیبهای رنگی جذاب از سوی شهرداریزد برای سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری انجام شد.
کاشفی افزود: در همین راستا و براساس بازدیدهای صورت گرفته از برخی فضاهای شهری در سلسله بازدیدهای «شنبههای برخط»، تصمیماتی برای اصلاح، تقویت و ساماندهی روشنایی این فضاها از جمله میدانها، مصوب و به سازمان ابلاغ شده است.
وی با بیان این که تکمیل و اجرای روشنایی ۲۲ نقطه از مثلثیها و فضاهای شهری تا پایان سال جاری عملیاتی میشود، گفت: تکمیل روشنایی میدان فاطمه الزهرا (س)، از جمله این موارد بود که با صرف اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال به پایان رسیده است و هم اکنون این فضای شهری با جلوهای نو و چشمنواز در خدمت شهروندان یزدی قرار دارد.
به گفتهی رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری، این اقدام در راستای سیاستهای زیباسازی شهری و بر اساس مصوبات بازدید «شنبههای برخط» شهرداری انجام شده است.