به مناسبت ۲۰ مهر، روز بزرگداشت حافظ شیرازی، اپرای عروسکی «حافظ» به کارگردانی بهروز غریب‌پور با حمایت بنیاد رودکی در تالار حافظ شهر شیراز اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اپرای عروسکی «حافظ» به نویسندگی و کارگردانی بهروز غریب‌پور که تولید سال ۱۳۹۱ گروه عروسکی «آران» است، با آهنگسازی امیر پورخلجی و صدای علیرضا قربانی در تاریخ‌های ۱۸، ۱۹ و ۲۰ مهر در ۲ سانس ۱۸ و ۲۱:۳۰ برگزار می‌شود.

در این اجرا دکور صحنه بازطراحی و عروسک‌های نمایش نوسازی شده‌اند تا جلوه‌ای تازه از این اثر ماندگار پیش چشم دوستداران هنر و ادب فارسی گشوده شود.

گروه اجرایی اپرای «حافظ» با ۲۹ عضو، با الهام از اشعار لسان‌الغیب حافظ شیرازی، جلوه‌ای از پیوند موسیقی، ادبیات و نمایش ایرانی را در قالبی نو به مخاطبان عرضه می‌کند.

