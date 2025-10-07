پخش زنده
امروز: -
رئیس جمهور در «رویداد روز ملی روستا و عشایر» گفت: در تلاش هستیم تا مشکلات برطرف شوند و با روندی که وجود دارد به امید خدا با مشارکت اقوام مختلف ملت ایران معضلات حل خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان صبح امروز سهشنبه ۱۵ مهر، در «رویداد روز ملی روستا و عشایر» که در مرکز همایشهای بینالمللی سازمان صدا و سیما برگزار شده است، با اشاره به اینکه تمامی اقوام ایرانی تلاش میکنند، مشکلات را همراه با یکدیگر برطرف کنند، گفت: حضور شما کارآفرینان، تولیدکنندگان و فناوران نمادی از ایران است، چرا که کشور ما با همه سلایق و قومیتهای متنوع خود به همه ایرانیان تعلق دارد.
رئیس جمهور با بیان اینکه فرهنگ ایرانیان ریشه در همیاری و کمک به یکدیگر دارد، افزود: در تلاش هستیم تا مشکلات برطرف شوند و با روندی که وجود دارد به امید خدا با مشارکت اقوام مختلف ملت ایران معضلات حل خواهند شد.
آقای پزشکیان تصریح کرد: اجازه نخواهیم داد میهن ما محل تاخت و تاز اشرار و دشمنان شود؛ دشمن تصور میکرد، اگر به ایران حمله کند، در کشور هرج و مرج خواهد شد، اما ملت ایران در مقابل دشمنان ایستادند و در تمامی ابعاد دستاوردهای مهمی را رقم زدند.
رئیس جمهور در بخش پایانی سخنانش با اشاره به شعری از شهریار به زبان آذری، ستم و کشتار مردم در غزه را محکوم کرد و یادآور شد: تحمل صحبت افرادی که دم از حقوق بشر میزنند، اما در غزه مردم بیگناه را میکشند، بسیار دشوار است. افراد کور و ستمکار که پول و قدرت چشمشان را بسته است از هیچ ستمی دست نخواهند کشید.
در ابتدای این رویداد عبدالکریم حسینزاده معاون توسعه مناطق محروم و روستایی ریاست جمهوری، در سخنانی ظرفیتهای فناورانه روستاییان و عشایر را ستود و خاطرنشان کرد: در روز ملی روستا و عشایر چندین هدف را دنبال میکنیم و به کارآفرینان و تولیدکنندگان الگوهای نوینی را برای توسعه کارشان آموزش خواهیم داد.
آقای حسینزاده مردم ایران را مهمترین ثروت و سرمایه برای میهن دانست و گفت: در میان تمام اقوام ایران همزیستی وجود دارد و چنانچه کسی تصور کند افراد روستایی و اقوام عشایر در ایران در حاشیه هستند، در اشتباه به سر میبرد. آقای پزشکیان گفت ما باید صدای بیصدایان باشیم، بنابراین هر چه در اختیار و توان داریم برای بهبود وضعیت و توسعه اقتصادی اقوام ایرانی انجام خواهیم داد.
در بخشی از این مراسم تمبر یادبود روز ملی روستا و عشایر را رئیس جمهور رونمایی کرد.
همچنین آقای پزشکیان در ابتدای حضور در این رویداد از نمایشگاه توانمندیها و ظرفیتهای روستایی و عشایر دیدن کرد و در این بازدید با تعدادی از فناوران، کارآفرینان و تولیدکنندگان گفتوگو و دستور رسیدگی به مطالبات و حمایت از فعالیتهای آنان را پس از بررسی، صادر کرد.