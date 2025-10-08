به گزارش خبرگزری صداوسیما، مرکز اردبیل این نمایشگاه تا ۱۸ مهر در نگارخانه خطایی برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند همه روزه از ساعت ۱۲ تا ۱۸ عصر از آثار هنرمندان بازدید کنند.

در این رویداد هنری، آثار متنوعی در قالب نقاشی رنگ روغن، آبرنگ، اکریلیک، سیاه‌قلم، طراحی با انواع مداد، خمیر تکسچر، ریخته‌گری دوغابی، کالیگرافی و فرش، بافت و میکس‌مدیا به نمایش گذاشته شده است.

نمایشگاه یادشده به همت مؤسسه چندمنظوره فرهنگی و هنری محجوب و نمایشگاه‌گردانی (کیوریتوری) النا تدین برپا شده است.

از جمله هنرمندان حاضر در این نمایشگاه می‌توان به آذین اسماعیل‌خانی، زهرا علیزاده، ثنا عینی، سیما خندان، تارا سیف، رعنا سیف، پریسا شیروال، زهرا سروی، زهرا صمدزاده، الهام تقوی، النا تدین، صدف تدین، تمنا مظفری، محدثه مختاری، مهسا گوزلی، هاله نقی‌زاده محجوب، پریسا نصیری، آیدا نعمتی و زهرا فولادی اشاره کرد.