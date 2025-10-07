پخش زنده
امروز: -
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان خوزستان از اجرای طرح ساخت و آسفالت ۳۸۰ کیلومتر راه فرعی و روستایی در استان تا پایان سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد جولانژاد با اشاره به برنامه سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: اجرای پروژههای ساخت و آسفالت راههای فرعی و روستایی ۳۸۰ کیلومتر استان با اعتبار ۱۲.۹۰۰ میلیارد ریال در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: از این میزان، ۱۵۰ کیلومتر مربوط به ساخت راههای جدید و ۲۳۰ کیلومتر مربوط به آسفالت مسیرهای موجود است که عملیات اجرایی آنها آغاز شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون نیز ۶۰ کیلومتر راه روستایی با اعتباری بیش از ۲.۴۰۰ میلیارد ریال احداث و بهسازی شده است. همچنین به منظور ارتقای کیفیت رویه راههای روستایی، بیش از ۱۱۰ کیلومتر روکش آسفالت و ۶۰ کیلومتر ساخت راه جدید با اعتباری بالغ بر ۳.۳۰۰ میلیارد ریال در استان انجام شده است.
جولانژاد با اشاره به تمرکز طرحها در مناطق کمبرخوردار گفت: هماکنون بیش از ۹۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار خوزستان از راه آسفالته برخوردارند؛ رقمی که ۷درصد بالاتر از میانگین کشوری است.
وی اضافه کرد: از مجموع ۲۲۲۳ روستای بالای ۲۰ خانوار استان، تاکنون ۲۰۰۸ روستا دارای راه مناسب هستند.