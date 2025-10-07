جواد انصافی، پیشکسوت هنر‌های نمایشی آیینی و سنتی، برگزاری کلاس‌های آموزشی در حاشیه بیست و دومین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی را یکی از نقاط قوت این دوره از جشنواره برشمرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ انصافی با اشاره به اهمیت جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی گفت: جشنواره‌هایی با محوریت هنر‌های نمایشی، به‌ویژه گونه‌های آیینی و سنتی، می‌توانند تأثیرگذاری بالایی داشته باشند. در این فضا، تفکر‌ها پالایش می‌شود و هنرمندان از نگاه و تجربه یکدیگر بهره‌مند می‌شوند.

وی درباره نمایش خود در این دوره از جشنواره نیز توضیح داد: پیام نمایش ما نشان دادن سختی‌های اجرای نمایش‌های آیینی و به‌ویژه سیاه‌بازی بود. در این اثر، ترکیبی از فرم‌های مختلف نمایش ایرانی از جمله معرکه‌گیری، نقالی، پرده‌خوانی و سیاه‌بازی گنجانده شده بود.

انصافی در پایان ضمن اشاره دوباره به اهمیت آموزش در این حوزه گفت: برگزاری کلاس‌های آموزشی با محوریت نمایش‌های آیینی و سنتی، اتفاق مهمی در جشنواره امسال بود. امیدوارم این مسیر ادامه‌دار باشد و توجه بیشتری به نمایش‌های آیینی و سنتی در آینده صورت گیرد.