به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی نکا گفت: در راستای توسعه کشت گیاهان دارویی و با هدف ترویج الگوی کشت محصولات کم‌آب‌بر، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نکا اقدام به توزیع ۴ تن پیاز زعفران بین کشاورزان منطقه هزارجریب این شهرستان کرد.

ابوالقاسم پناهی افزود: محصول زعفران به‌عنوان یکی از با صرفه‌ترین کشت‌ها شناخته می‌شود و توسعه آن در اراضی کم‌آب منطقه، نقش مؤثری در حفظ و مصرف بهینه منابع آب‌های زیرزمینی دارد.

وی با اشاره به سیاست‌های جهاد کشاورزی در زمینه توجه به الگوی کشت محصولات کم‌آب‌بر، خاطرنشان کرد: پیاز زعفران خریداری‌شده در اختیار کشاورزان متقاضی قرار گرفته و به‌منظور ترویج الگوی کشت مناسب در اراضی کم‌آب شهرستان کشت خواهد شد.

این اقدام گامی مؤثر در راستای افزایش بهره‌وری، سودآوری بیشتر برای کشاورزان و حفظ منابع آبی منطقه به شمار می‌رود.