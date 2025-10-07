به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان گفت: اعضای این خانواده شامل پدر و مادر، ۲ دختر و یک نوزاد ۶ ماهه، همگی به علت استنشاق گاز مونوکسید کربن در منزل مسکونی دچار مسمومیت شده بودند.

محمد مالمیرافزود: اعضای یک خانواده، صبح هنگام پس از بیدار شدن، متوجه سرگیجه شده و با اورژانس تماس می‌گیرند که همه به مرکز درمانی منتقل و با وجود تلاش پزشکان، نوزاد ۶ ماهه جان باخت.

او درباره منشا نشت گاز تاکید کرد: شیرگاز این منزل مسکونی بدون درپوش بوده و احتمال می‌رود پا و یا دست یکی از فرزندان خانواده حین بازی به شیر گاز برخورد و موجب باز شدن مسیر گاز و وارد شدن آن به فضای خانه شده باشد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان با هشدار به شهروندان برای رعایت نکات ایمنی و پیشگیری از حوادث مربوط به گازگرفتگی گفت: گاز مونوکسیدکربن نیمه نخست امسال موجب مسمومیت و مرگ چهار نفر در استان شامل سه مرد و یک زن شده است و نیمه نخست سال گذشته نیز سه مرد بر اثر استنشاق گاز مونو کسید کربن جان باختند.

مالمیر مهمترین علت مسمومیت ناشی از گازگرفتگی را بی‌توجهی به نکات هشدار دهنده هنگام استفاده از وسایل گرمایشی دانست و خواستار رعایت مسائل ایمنی و اطلاع رسانی هرچه بیشتر رسانه‌ها برای کاهش این آمار‌ها شد.

او تصریح کرد: مهم‌ترین علائم گازگرفتگی و مسمومیت گیجی و سردرد همراه با احساس سنگینی، تهوع و استفراغ و سوزش شدید در ناحیه چشم و گلو، احساس گرفتگی و درد شدید در قفسه سینه است.

مالمیر افزود: استفاده از آبگرمکن و بخاری‌های فرسوده دارای نقص فنی و بدون کلاهک یا دودکش استاندارد، بیشترین موارد ابتلا به مسمومیت را تشکیل می‌دهد.