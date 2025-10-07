به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون گردشگری سرمایه گذاری و تامین منابع ادراه کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه بیش از هزار اثر تاریخی در خراسان جنوبی در فهرست آثار ملی ثبت شده است افزود: ۱۰ اثر شاخص آن شامل روستای جهانی گردشگری اصفهک، ۴ کاروانسرای ده‌محمد، خان، چهل پایه و سرایان به همراه آثار جهانی بیابان لوت، قنات بلده فردوس، باغ و عمارت اکبریه بیرجند، ژئوپارک طبس و روستای خراشاد ثبت جهانی شده است که کانون توجه گردشگران داخلی و خارجی در استان هستند.

عرب افزود: برای توسعه گردشگری باید فرهنگ سازی مناسبی انجام شود و این کار در استان با تشکیل میز گردشگری کودک و انجام فعالیت‌های متنوع در هفته گردشگری امسال در سطح استان انجام شد.

به گفته وی بیشترین گردشگران از کشور‌های افغانستان، چین، سوییس، آلمان، انگلستان، عمان بودند که بیشتر در شهرستان بیرجند، طبس و فردوس اقامت داشتند.

عرب افزود: تلاش داریم تا بتوانیم با اجرای برنامه‌های مختلف از جمله رویداد‌های و جشنواره‌های متنوع در سطح استان، گردشگری داخلی رونق بیشتری پیدا کند.

خراسان جنوبی دارای ۱۱ هتل، ۱۵ مهمانپذیر، ۹۸ بوم گردی و ۱۱ خانه مسافر ساماندهی شده، ۱۴ مجتمع گردشگری و آبدرمانی دارای پروانه در حوزه صنعت گردشگری است.