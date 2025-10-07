پخش زنده
معاون امور عمرانی استاندار خوزستان روستاییان و عشایر را به عنوان قلب تپنده تولید و فرهنگ و نگهبانان غیرتمند مرزهای طبیعت عنوان کرد و گفت: آبادانی ایران از دل خاک پاک روستاها و کوچ عشایر میجوشد و همت این عزیزان، ضامن سرافرازی و آبادی ایران خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمهران علمالهداییدر همایش روز ملی روستا و عشایر با تاکید بر جایگاه و نقش حیاتی روستاییان و عشایر در امنیت غذایی، حفظ میراث فرهنگی و پایداری سرزمین، از برنامهریزی برای تدوین سیاستهای ویژه در خدمترسانی به این قشر خبر داد.
وی با اشاره به سکونت حدود ۲۵ درصد از جمعیت کشور در مناطق روستایی و عشایری، این آمار را نشاندهنده سهم معنادار این جمعیت خواند و گفت: این موضوع باید مبنای اصلی سیاستگذاریهای کلان کشور قرار گیرد.
معاون استاندار خوزستان با اشاره به تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر سرمایهگذاری در مناطق روستایی برای رسیدن به خودکفایی خاطرنشان کرد: این سخنان جهتگیری اصلی را برای تقویت روستاها و جلوگیری از مهاجرت ناخواسته مشخص میکند.
علمالهدایی، خوزستان را یکی از بزرگترین استانهای عشایری کشور برشمرد و به ظرفیتهای قابل توجه این استان از جمله تنوع قومیتی و فرهنگی، زمینهای حاصلخیز، توان بالای کشاورزی، ظرفیتهای بینظیر گردشگری و هنرهای سنتی و همچنین نقش حیاتی عشایر در تامین دام استان و کشور اشاره کرد.
وی در ادامه به چالشهای متعدد بخش روستایی و عشایری استان پرداخت و گفت: بحران آب، کاهش آبدهی رودخانهها، خشکی تالابها، پدیده ریزگردها، آلودگی هوا ناشی از فلرهای نفتی و بیکاری بخش عمدهای از استان را تحت تأثیر قرار داده و بر تولیدات کشاورزی و معیشت روستاییان اثر منفی گذاشته است.
معاون امور عمرانی استانداری خوزستان با اشاره به اقدامات گسترده انجامشده در روستاهای استان از افتتاح بیش از یک هزار و ۴۰ پروژه در هفته دولت امسال با اعتباری بالغ بر ۱.۵ همت در حوزههای مختلفی مانند بهداشت محیط، پسماند، احداث پل، آبنما، بهسازی معابر، اماکن ورزشی، فضای سبز و خرید ماشینآلات خبر داد.