پخش زنده
امروز: -
ساخت تقاطع غیرهمسطح «شهدای خدمت» شهرکرد ۹۶ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،شهردار شهرکرد گفت: عملیات اجرایی ساخت تقاطع غیرهمسطح چهارراه آیتالله طالقانی به آیتالله کاشانی شهرکرد با عنوان «شهدای خدمت» تاکنون ۹۶ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
محمدحسین واحدیان گفت: عملیات اجرایی ساخت تقاطع غیرهمسطح چهارراه آیتالله طالقانی به آیتالله کاشانی شهرکرد با عنوان «شهدای خدمت» بهمنظور ارتقای خدماترسانی، توسعه، پیشرفت و رفاه مردم مرکز چهارمحال و بختیاری بهعنوان نخستین تقاطع غیرهمسطح در مرکز استان اواخر آذرماه سال گذشته آغاز شد و برای اجرای این طرح در مدت ۹ ماه هزار و ۴۷۰ میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافت.
وی اعتبار پایه این طرح را هزار و ۴۷۰ میلیارد ریال دانست و افزود: با توجه به ابلاغ افزایش ۲۵ درصدی قرارداد برای اضافه شدن پیادهروسازی هر چهار جبهه، تعدیل سال ۱۴۰۳ به سال ۱۴۰۴ و نورپردازی در پروژه، این مبلغ تا ۲ هزار و ۱۰۰ هزار میلیار ریال افزایش مییابد.