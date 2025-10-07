پخش زنده
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اهواز گفت: ۹۸ درصد جایگاههای CNG اهواز در راستای توسعه صنعت CNG استانداردسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پرویز ایدون اظهار کرد: تعداد ۶۶ جایگاه فعال عرضه سوخت CNG منطقه اهواز در حال حاضر مشغول به خدمت رسانی هستند.
وی افزود: از این تعداد ۶۵ جایگاه از جایگاههای سوخت پاک این منطقه تأیید ایمنی و تست مخازن ذخیرهسازی را دریافت کردهاند.
مدیر پخش فراوردههای نفتی منطقه اهواز خاطرنشان کرد: پایش دورهای جایگاهها، آموزش اپراتورها و کارکنان، ارتقای سطح کمی و کیفی جایگاهها از جمله اقدامات این شرکت در راستای ارائه خدمات مطلوبتر به شمار میرود.
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، مسوولیت آماده سازی تجهیزات فنی و نگهداری جایگاههای CNG و شرکت ملی گاز مسوولیت تامین گاز آنان را برعهده دارد.